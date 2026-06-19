Carla Flila y Marina Baeza, mucha química y bollodrama en Una novia por vacaciones

¡Despedimos la temporada por todo lo alto! Maya Pixelskaya se enfrenta a una misión casi imposible: vaciar de una vez por todas la máquina de bolas del programa. Para conseguirlo, Una vuelta más tira la casa por la ventana con un doblete de excepción: Carla Flila y Marina Baeza se sientan en el sofá del ya bautizado por Glòria Serra como el after hour de atresplayer, dispuestas a hablar de todos los temas que se le antojen a la indiscreta máquina de Pixelskaya.

Las protagonistas de Una novia por vacaciones, estreno 25 de junio en atresplayer al completo, confiesan los secretos del rodaje. Para Carla, esta serie ha sido su primera experiencia como actriz y también el lugar donde se ha dado el primer beso hetero de su vida. Sin embargo, Marina ya apuntaba maneras desde el colegio: aprobó un examen "arrugado" tirando de ingenio e interpretación, pura rebeldía que nada tiene que ver con una Carla incapaz hasta de contar una mentira piadosa.

Si algo nos deja este cierre de temporada es la certeza de que Marina y Carla tienen mucho que contar y tanta química fuera como dentro de la pantalla; que Maya sigue escondiendo más frikadas de las que pensábamos; y que esta temporada, repleta de invitados molones, nos lo ha puesto muy difícil para decir adiós. ¡Nos vemos pronto!

Así es Una novia por vacaciones

Se trata de la segunda temporada de ‘Una novia por Navidad’, la primera serie vertical original de Flooxer que ha acumulado ya más de 20 millones de visualizaciones en atresplayer y en redes sociales. Protagonizada por Carla Flila en el papel de Marina, y por Marina Baeza en el papel de Sofía.

Sofía estaba lista para irse de vacaciones con Marina, su novia, pero un virus contagioso las mantiene separadas. Sofía no va a dejar a su pareja sola y acude a su pueblo para cuidarla. Allí descubre que Marina no ha salido del armario con su familia y que finge ser la prometida de Javi, el hermano de Sofía.

Ante esta falsa heteronormatividad, Sofía intentará por todos los medios que Marina cuente la verdad a sus padres. Por si no fuera suficiente, Raquel, la prima de Marina, llega para pasar las vacaciones de verano. Sofía, para darle celos a Marina, comienza una carrera contra Javi para ganarse la atención de Raquel.

Sofía tendrá que contestar a una gran pregunta: ¿quiere una relación con alguien que no le da el lugar que se merece? Marina tendrá que saber si lo que frena su sexualidad son sus padres o ella misma