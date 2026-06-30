Moyano pone las carta sobre la mesa en el quinto capítulo de 33 Días: "O trabajamos sin recelo entre nosotros o esto se va a la mierda"

La versión oficial era que Moyano se había pedido un par de días "para cuidar de su madre". La realidad era muy distinta.

Clara Moyano, inspectora de los Mossos d'Esquadra había sido rebajada de servicio durante 48 horas por Pau García , su superior. Pero 22 horas le resultaron suficientes a la inspectora para hacer lo que su superior le había ordenado, "reflexionar".

Desde que salió por la comisaria la inspectora no ha hecho otra cosa, ha "pensado lo impensable" admite. Atónito García quiere saber cuáles son sus conclusiones; "O trabajamos sin recelo entre nosotros o esto se va a la mierda" sentenció Moyano.

La inspectora que admite se marchó de la Guardia Civil porque le "menospreciaban" no querría volver a pasar por lo mismo. Pau le espeta que ella se considera "más válida que él" para realizar este trabajo, algo que ella niega.

Parece que a pesar de todo, Moyano y García van a ser capaces de enterrar el hacha de guerra en 33 Días.