Julián, el hermano de Prieto, el primer detenido en la operación jaula

Los mossos pusieron en marcha la "operación jaula" para interceptar a Prieto y Calatrava en su huida pero parece que la jaula estaba rota porque los fugitivos han conseguido salir de Lleida y tener a las autoridades completamente perdidas.

Mientras Prieto y Calatrava tenían que salir corriendo de su escondite en el piso de Sabadell de Olmedo el inspector Pau García recibía órdenes de sus superiores: "hay que actuar, ya". Moyano no piensa dejar pasar una sola oportunidad de este caso, hacer bien su trabajo es su mejor carta de presentación. Por eso le propone al inspector García llamar a declarar a Julián, el hermano de Prieto.

Aunque Julián acudió rápidamente a la comisaria las buenas formas desaparecieron rápido. La conversación con los agentes no fluía y le interrogatorio se torció. "Yo no soy el malo" espetó Julián. Dejando claro que colaborar con los mossos para dar caza a su hermano y a Calatrava no estaba en sus planes.

¿El resultado? Acabar detenido.