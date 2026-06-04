El elenco de 33 Días nos desvela las claves de esta ficción

Nadie mejor que el equipo de actores que ha formado parte de 33 Días para descubrir qué es esta serie que aterrizará el próximo domingo 7 de junio en atresplayer.

La serie que es la primera ficción de Carles Porta es un true crime basado en hechos reales. Un terrible suceso que tuvo en jaque a toda Cataluña en el 2001 cuando dos presos se fugaron de la cárcel de Lleida.

Como Julián Villagrán, actor que da vida a Mateo Calatrava, uno de los protagonistas de la serie nos avanza; En este viaje los protagonistas entran en “una espiral de catástrofe que los lleva a un sitio mucho más oscuro que el sitio del que parten”.

“Perversa y espeluznante” son los términos que utiliza José Manuel Poga quien interpreta a Juan José Prieto, el otro protagonista de la serie.

Para Blanca Parés es un orgullo formar parte de este proyecto ya que como catalana siente que “le toca de cerca”. Al igual que Pau Dur, otro de los actores que podremos ver en esta ficción y que tiene la presenta como una historia de una “huida” pero matiza que no son solo los presos los que tratarán de escapar.

Estamos seguros de que con estas declaraciones ya tienes suficientes ganas de ver 33 Días en atresplayer pero Nausicaa Bonnin le pone la guinda al pastel lanzando la bomba de que en esta serie además de la “acción” también hay “mucho amor”.

Este domingo no te pierdas el estreno de los dos primeros capítulos en atresplayer.