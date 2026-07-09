33 días ya está completa en atresplayer: la fuga que tuvo en vilo a Cataluña, disponible entera

La espera ha terminado si eres de los que prefiere ver las series del tirón ha llegado tu momento. Desde el pasado domingo en atresplayer puedes disfrutar de la serie completa de 33 días, formada por seis episodios que ya pueden verse sin interrupciones.

Si la historia de Prieto y Calatrava te ha mantenido en vilo semana a semana y quieres revivir la historia es el momento y si por el contrario no habías empezado esta apasionante historia ahora tienes la oportunidad perfecta. Sin distracciones, sin esperas, los seis capítulos ya disponibles.

La historia que está basada en un caso real es la primera ficción de Carles Porta. Prieto y Calatrava dos presos de la cárcel de Ponent, en Lleida, que nunca deberían haberse cruzado pero desde que lo hicieron sus vidas cambiaron para siempre. Desde dentro planearon una fuga con el propósito de poder escapar y llegar al Caribe.

Durante estos seis capítulos , la ficción reconstruye una persecución que se prolonga durante 33 días con los Mossos d'Esquadra tras la pista de dos hombres decididos a no volver atrás. La tensión crece episodio a episodio, mientras el cerco policial se va cerrando poco a poco. Sin desvelar más, la propuesta combina la fuerza de un caso real con la construcción dramática de un thriller de guion cuidado. Un formato pensado para devorarse, con un ritmo que no te permitirá bajar la guardia en ningún episodio.

Protagonizada por dos increíbles José Manuel Poga y Julián Villagrán dando vida a Prieto y Calatrava, respectivamente. Bajo la dirección de Anaïs Pareto. Un equipo junto al resto de actores que forman el elenco que nos han regalado interpretaciones brillantes con las que será inevitable meterte de lleno en la historia. Tanto que hasta llegas a empatizar con los personajes.

Por qué no te la puedes perder

33 días tiene todos los ingredientes necesario para gustarte. El primero es la propia historia: partir de un hecho real aporta una capa de verosimilitud que engancha desde el primer episodio. El segundo es el ritmo, sostenido de principio a fin, propio de un thriller que no da respiro. A esto se suma una producción cuidada, con localizaciones que refuerzan la sensación de persecución constante, y unas interpretaciones que sostienen la tensión emocional de los personajes perseguidos y de quienes los persiguen.