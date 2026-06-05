33 Días es una serie "fresca" y que te "hace pensar", te contamos todos los motivos por los que no te puedes perder su estreno este domingo

Es cuestión de horas que podamos disfrutar de 33 Días, la serie con la que Carles Porta se estrena en la ficción y que llega este domingo 7 de junio a atresplayer.

La serie que está basada en hechos reales narra la historia de dos presos que se fugaron de una prisión de Lleida y que tuvieron en jaque a toda Cataluña durante 33 Días.

Si te gusta el true crime posiblemente ya lo tengas apuntado en tu agenda pero si todavía tienes dudas de si merece la pena invertir tu tiempo del domingo en ver este estreno no seremos nosotros los que intentaremos convencerte. Pero sí lo hará parte del elenco y también Carles Porta.

Después de escucharlos no nos queda ninguna duda de que tendrás más que claro que el domingo tienes una cita ineludible con 33 Días en atresplayer.