El no arrepentimiento de Prieto y la confesión de Calatrava en su declaración

Tras su detención, Prieto y Calatrava han declarado frente a los inspectores Moyano y García, aunque lo han hecho de manera muy distinta.

Calatrava ha confesado que Prieto asesinó al joven, pero que no presenció la violación a una chica, aunque se considera igual de culpable. Prieto, por su parte, solo ha admitido el asesinato.

Además, ha dejado claro a los inspectores que no se arrepiente de nada. "Yo soy así", ha asegurado, además de confesar que solo siente dolor por la traición de su amigo.

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