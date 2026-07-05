Mateo Calatrava, el único capaz de frenar a Prieto

Si algo hemos podido observar en estos cinco capítulos es que Mateo Calatrava no era un delincuente al uso, ni siquiera él mismo sabía cómo había perdido el rumbo de su vida hasta encontrarse en el punto en el que estaba.

Juan José Prieto y Mateo Calatrava no tenían nada que ver, para uno el fin justificaba los medios y nada era más importante que su propia supervivencia para el otro la vida era mucho más que algo efímero. Algo a lo que agarrarse y estos más de treinta días con su compañero de fatigas le habían hecho replantearse si compartía ese sueño que Prieto tanto ansiaba.

La respuesta era una negativa, la conciencia no le permitía soñar con nada más allá de los árboles de Collserola. Y si algo tenía Calatrava que no tenía Prieto era una gran mente.

Ideó una jugada para que pareciera a ojos de Prieto que el plan seguía adelante aunque en realidad los estaba entregando a la policía.