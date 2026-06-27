La “casualidad de la vida” que une a Carles Porta con la fuga en la que se basa 33 Días

Cuando los fugitivos en los que se basa la serie 33 Días se fugaron de la cárcel de Lleida el periodista Carles Porta ya estaba ejerciendo la profesión. De hecho hay un dato muy curioso al que él prefiere llamarlo “casualidades de la vida” y es que en el 2001 trabajaba en TV3 y fue él mismo quien dio “la noticia, el vídeo de la detención”.

Una “casualidad como una casa” que había olvidado y ahora le une con su primera ficción. Recuerda que este caso fue una noticia “muy sonada” sobre todo en Cataluña.

La preocupación en Cataluña llegó al máximo nivel con el suceso que hizo estallar el caso fue ahí cuando “la gente se quedó en casa”. Un caso “que todo el mundo recuerda” no solo por la difusión en los medios de comunicación si no por la alarma social que se generó alrededor del caso.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas