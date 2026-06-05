Carles Porta, el "padre" del true crime en catalán nos recibe en su oficina: "siempre quise contar los sucesos como Truman Capote"

Carles Porta. Lleida, 1963. Es difícil encasillarle en un solo ámbito porque Carles lo hace todo. Empezó su carrera como periodista aunque también es escritor y desde hace unos años productor y director. Si resulta más sencillo argumentar por qué es uno de los mayores exponentes del true crime en España. Tanto si eres fan de este género como si no, estamos prácticamente seguros de que has oído hablar de alguna de sus rigurosas y cautivadoras investigaciones sobre crímenes reales.

Cumpliendo el sueño de muchos de los aficionados a este género Carles nos abría las puertas de su oficina donde nos encontramos un escenario digno de la mejor película policiaca de Hollywood. Cumplía, por supuesto, con las expectativas que nos habíamos generado previas a esta visita. Multitud de pizarras con fotos, nombres y fechas unidas por chinchetas o hilos. Hipótesis que quizás algún día se conviertan en certezas. Definitivamente sí, Carles está a la altura de la fama que le precede.

Ahora ya es una figura consagrada dentro del género pero ¿cómo empezó?, ¿cuáles fueron sus primeros pinitos en el mundo de los sucesos?

Entre risas el periodista nos sugería que él "ya tenía una edad" y que fue su primer trabajo el que le introdujo en este mundo. Empezó, como la mayoría de los periodistas, en un periódico pequeño, de esos en los que tienes que pasar por todas las secciones, "hasta deportes" secunda él. Donde admite que "se lo pasaba bien".

Fue su primera toma de contacto con los juzgados "y le gustó". Pero esas visitas no fueron las que sembraron el germen de lo que ya conocemos hoy. Si no que fue un regalo de su subdirector, un ejemplar de A sangre fría de Truman Capote y fue leyendo esas páginas cuando se dio cuenta de que él "quería contar los sucesos como Truman Capote".

33 Días está basada en una historia real. Una historia que él ya había contado en televisión. Pero esta vez ha querido ir más allá aprovechando "todos los elementos narrativos posibles" que te da la ficción y que no te permite la realidad.

Define la serie como "una historia de amor en forma de thriller" o "un thriller de amor". Pero un amor "especial" sentencia.

José Manuel Poga y Julián Villagrán en 33 días | atresplayer

"En la serie 33 Días lo que más importaba era entrar en la emocionalidad"

Se deshace en halagos para todo el equipo que ha formado parte de este proyecto. Una serie capitaneada por Anaïs Pareto como directora y protagonizada por Julián Villagrán y José Manuel Poga que cuenta con unos secundarios "de lujo".

Tiene claro que han conseguido algo tan difícil como importante, "credibilidad". Por eso asegura que desde un primer momento dejaremos de ver a los actores y solo podremos ver al personaje.

Hablando del auge que ha vivido el género del true crime en los últimos años no podíamos evitar preguntarle si cree que de alguna manera puede llegar a hacer daño a las victimas o a sus familiares. Carles se muestra rotundo"yo puedo hablar de mi, noy soy representante de nadie" . Y nos asegura que él junto a su equipo se basan en "el rigor" y "el respeto".

No duda en dejarnos claro que son muchas las familias que le escriben para que cuenten sus casos, así que podemos decir que si todo va bien Carles Porta seguirá poniendo "luz a la oscuridad" durante mucho más tiempo. Pero de momento, empezamos este domingo con 33 Días, en atresplayer.

Disfruta ya de la entrevista completa y no te pierdas el domingo el estreno de los dos primeros capítulos para conocer a Prieto y Calatrava.