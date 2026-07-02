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Detrás de cámaras

Pau Durà y Nausicaa Bonnin nos cuentan cómo han vivido "la fricción" entre sus personajes: "Tardan en ver que son la pareja perfecta"

Los dos actores de 33 días explican la evolución de dos policías que al principio se perciben como rivales y finalmente acaban entendiéndose

Pau Durà y Nauiscaa Bonnin durante una escena de 33 Días

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Victoria Esquilas
Victoria Esquilas
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Pau Durà y Nausicaa Bonnin interpretan a los inspectores Pau García y Clara Moyano en 33 Días.

García, el jefe de Brigada de Delitos de Barcelona, lleva mucho tiempo al frente del equipo, la frustración y el cansancio son dos de sus compañeros de viaje. La frustración le acompaña y cuando Moyano, una agente recién llegada al cuerpo irrumpe en su comisaria con ganas de hacerse un hueco dentro del cuerpo. Francamente, le molesta.

Ella tiene un objetivo y él no va a ponérselo fácil. O eso es lo que hemos visto durante los primeros capítulos de 33 Días hasta que Moyano se planta y pone las cartas sobre la mesa.

Aunque dentro de la ficción saltaban chispas entre ellos y no en el mejor sentido de la expresión fuera de cámaras la relación es todo lo contrario.

Ambos coinciden en que ha sido "increíble" trabajar juntos y ser compañeros en este "viaje". Nausicaa asegura que son "un tándem perfecto" pero que hasta que "no ven que son la pareja perfecta" hay un "viaje muy bonito".

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