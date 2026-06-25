Poga y Villagrán coinciden en que todavía hay gente que "no sabe diferenciar realidad y ficción"

Es una cuestión que da qué pensar, todavía hay mucha gente que "no sabe diferenciar realidad y ficción" como nos confiesan los protagonistas de 33 Días.

Poga admite que por un lado le "asusta" que la gente no se dé cuenta que lo que están haciendo es "interpretar un personaje" pero por otro lado le asombra que la gente todavía “se trague la ficción” y que eso también "mola".

Villagrán tiene asumido que "depende mucho de las personas" y que aunque hay gente que se ha dirigido a él como si fuera el personaje en "tono de broma" en una ocasión le llegó a dar hasta "un poquito de miedo".

¿Se referirán a ellos a partir de ahora como Prieto y Calatrava? ¡No te pierdas 33 Días en atresplayer!