Mano a mano
Poga y Villagrán confirman que trabajar juntos en 33 Días ha sido "brutal"
Los protagonistas se conocían de antes pero nunca habían trabajado de una manera tan estrecha.
Publicidad
Julián Villagrán y José Manuel Poga encarnan a Prieto y Calatrava en 33 Días. Los actores que ya habían coincidido en otros proyectos se conocían antes de comenzar el rodaje pero confiesan que nunca habían trabajado "mano a mano" por lo que no se conocían tanto.
A pesar de no haber trabajado antes juntos los dos afirman que compartir este proyecto ha sido "brutal". Villagrán se deshace en elogios para su compañero y nos asegura que es "el mejor compañero que le ha podido tocar". Define a José Manuel como una persona "muy generosa" y confirma que es "muy fácil trabajar con él".
Poga por su parte no se queda corto y nos desvela que Julián es "una maravilla" y confiesa que era "fan" de su compañero desde que le vio actuar en una película. Coincide en que ha sido "muy fácil" trabajar juntos porque desde el primer día "Julián mira y te conecta", han ido "de la mano" en este proyecto.
Más Noticias
Como los propios actores sentencian este proyecto ha sido un viaje "hermosísimo".
Publicidad