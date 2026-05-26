José Manuel Poga da vida a El Cuervo en 33 Días: "Prieto ve a Calatrava como una presa"

José Manuel Poga encarna a Juan José Prieto, alias El Cuervo, en 33 días, la primera serie de ficción de Carles Porta que llega a atresplayer el próximo 7 de junio. Un personaje que el propio actor no duda en calificar como complejo y difícil desde el primer momento.

"Juan José Prieto es una persona complicada, es difícil, no conecta con sus emociones, no tiene empatía por nadie", describe Poga. Un hombre condenado a 30 años de prisión por matar a golpes a un joyero, que se ha ganado el respeto entre rejas a base de violencia y que sueña con fugarse y empezar de cero lo más lejos posible. Tiene una hija, Mónica, cuyo nombre lleva tatuado en el brazo, aunque ni ese vínculo parece haber logrado abrirle del todo. "Tiene una hija en el mundo y yo creo que ni siquiera la hija le ha llegado a conectarse", apunta el actor.

El punto de inflexión llega cuando Prieto conoce a Calatrava, su compañero de fuga. Una relación que, según Poga, está lejos de ser lo que parece. "Ocurre algo en él cuando conoce a Calatrava y lo ve como una presa también, lo manipula. Se une a él porque va a sacar beneficios", revela.

33 días se estrena el 7 de junio en atresplayer.