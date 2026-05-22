Ya está aquí el tráiler de 33 días: el salto de Carles Porta a la ficción llega el 7 de junio a atresplayer

atresplayer mantiene su gran apuesta por la ficción española y estrena el domingo 7 de junio33 días, la primera serie de televisión creada por el prestigioso periodista de investigación Carles Porta, que lanza hoy su tráiler oficial.

Una trepidante ficción inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida. Ambos se convierten en el objetivo principal de los Mossos d’Esquadra en esta intensa búsqueda que se prolonga 33 días y que en esta nueva serie de atresplayer será narrada a lo largo de seisepisodios.

José Manuel Poga y Julián Villagrán se ponen en la piel de Prieto y Calatrava, esos dos presos que tendrán en vilo a los Mossos durante una trepidante fuga en la que ambos intentan resistir mientras poco a poco se ven acorralados por la Policía Autonómica Catalana.

Dos hombres duros y peligrosos que sueñan con ser libres mientras tienen a todo el mundo en vilo, a la vez que forjan una relación y una amistad muy especial que les marcará para siempre.