Personajes
Julián Villagrán nos presenta a Mateo Calatrava el "menos malo" de 33 días
El actor da vida a Mateo, el hombre que encontró una razón para vivir cuando ya lo había perdido todo.
Publicidad
Hay personajes que llegan cargados de heridas invisibles. Mateo Calatrava, es uno de ellos.
Julián Villagrán lo construye desde la fragilidad y la dignidad de un hombre que lo ha perdido casi todo: una adicción a la heroína que arrasó con sus años más vitales, un diagnóstico de sida que convierte cada día en una cuenta atrás y un historial de condenas por robos menores que le ha cerrado casi todas las puertas. Sensible e instruido, Mateo es mucho más de lo que nos podemos imaginar en un primer vistazo. Como el propio actor nos confiesa es el "menos malo".
Todo cambia cuando aparece Prieto. En él, Mateo encuentra algo que ya no esperaba: una motivación para seguir viviendo. Y junto a esa nueva amistad nace también un plan tan descabellado como seductor: fugarse de la cárcel.
El 7 de junio podrás conocer a Mateo en 33 días, la primera ficción de Carles Porta que aterriza en atresplayer.
Publicidad