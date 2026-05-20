Roberto Álamo vuelve a La Nena como un espectro que persigue a Chesca en su mente

El actor Roberto Álamo vuelve a dejar huella en La Nena interpretando a Dimas, un personaje que marcó profundamente la segunda temporada. Aunque su historia terminó de forma trágica, su presencia sigue siendo clave en la evolución emocional de Chesca, y la serie lo recupera de una manera inesperada y poderosa.

Álamo explica que, esta vez, Dimas no aparece como un personaje físico, sino como una figura que habita la mente de Chesca. “Dimas, que es el personaje que aparecía en la segunda temporada… En esta temporada es una especie de espectro, una especie de aparición”, cuenta el actor, subrayando el giro narrativo que transforma a su personaje en una sombra persistente.

El intérprete recuerda que el destino de Dimas quedó sellado en la temporada anterior: “Como sabe la gente que ha visto la serie, Dimas fallece, muere, lo matan en la segunda temporada”. Sin embargo, su muerte no lo aleja de la trama; al contrario, lo convierte en un elemento psicológico que acompaña —y atormenta— a Chesca en los momentos más oscuros.

Esta nueva versión de Dimas funciona como un reflejo de la culpa, el trauma y los fantasmas internos que arrastra la protagonista. Su presencia espectral añade una capa emocional y simbólica a la historia, reforzando el tono intenso y visceral que caracteriza a La Nena.