Hasta las abuelas están metidas en la última operación de los Vicho

Después de enfrentar a toda su familia, o intentarlo al menos. Álex, Luis, Carola y Teresa han decidido que lo mejor que pueden hacer es quedarse en su nueva ciudad donde todos, sin excepción han encontrado su sitio y no solo eso si no que han establecido una gran conexión entre hermanos.

Aunque para poder quedarse tenían que poner en marcha una última operación, la operación: “ciao email”. Y es que le habían puesto tanto ímpetu a la operación caos total que iban a conseguir por todos los medios que su padre tuviera la oportunidad de volver a trabajar en su antigua empresa en su ámbito favorito. Las energías renovables.

Como tendrían que desplazarse a su antigua ciudad para eliminar ese “email bomba” necesitaban un vehículo y por consiguiente un adulto ahí es donde entraban en juego Juana y Paloma, las abuelas también estaban metidas en el ajo.

Con todos los detalles medidos al milímetro, contemplando todos los riesgos posibles podemos decir que era un plan sin fisuras. ¿Lo conseguirán?

¡Disfruta aquí de este momentazo o revive en atresplayer la primera temporada de Padre no hay más que uno, la serie al completo!