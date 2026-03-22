Mejores momentos | Capítulo 9
ConchyMatch, la revolución de las apps de citas
Helena ha tenido una idea reveladora para la app Conchy una nueva sección de citas.
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Como Strategic Organization Workflow Manager Helena desempeña un puesto de gran responsabilidad dentro de Conchy App y para terminar de ganarse a Javier, el jefe de la app ha tenido una magnífica idea. Introducir una sección de citas dentro de la app que ya hace mucho más fácil la vida a miles de padres.
Pensada para todos esos padres y madres divorciados y solteros el algoritmo los juntará en base a la información que ya tiene de ellos. La teoría suena increíble, la práctica no lo está siendo tanto.
Y es que el lanzamiento no está resultando como Helena esperaba y apenas hay usuarios algo que le tiene bastante inquieta. ¿Mejorará la situación o habrá sido un auténtico fracaso?
¡Descúbrelo con el noveno capítulo de Padre no hay más que uno, la serie que ya está disponible en atresplayer!
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