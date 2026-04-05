Mejores momentos | Capítulo 11
Las abuelas de los Vicho entierran el hacha de guerra en Padre no hay más que uno, la serie
El caos total tenía como requisito enfrentar a toda la familia y las abuelas eran uno de los primeros objetivos.
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Los hijos de los Vicho tenían un objetivo común: volver a su antigua ciudad. Y parece que cada vez está más cerca. Para conseguirlo tenían que llevar a cabo el plan que bautizaron como “caos total”. En el que tendrían que enfrentar a toda su familia empezando por sus abuelas.
La argucia era estupenda, un supuesto viaje para abuelas y nietos en el que tendrían que elegir el destino. Paris o Formentera, el sueño de Juana y el destino ideal de Paloma.
Lo que no se esperaban los nietos era que sus abuelas en vez de enfrentarse decidieran echarlo a suertes y que fuera el destino quien decidiera cuál iba a ser el viaje elegido.
Revive aquí el momento o disfruta en atresplayer del capítulo completo de Padre no hay más que uno, la serie.
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