Info Premium

Mejores momentos

¿Qué estás buscando?

Mejores momentos | Capítulo 1

El primer capítulo de Padre No Hay Más Que Uno, la serie comienza: en son de paz

Ya podemos disfrutar en la plataforma de atresplayer el primer capítulo de la divertida serie Padre no hay más que uno, la serie.

Padre no hay más que uno, la serie

Publicidad

Victoria Esquilas
Publicado:

Helena y Mateo han tomado una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas y de las de sus hijos. Se mudan, una nueva oferta laboral que Helena ha aceptado conlleva que toda la familia se mude a la ciudad en la que ambos crecieron. Y por si eso no fuera suficiente cambio, Mateo será el principal encargado de la educación de sus hijos.

Como dice el dicho: “el que algo quiere, algo le cuesta”, y por eso los hijos de la familia Vicho han llegado a la conclusión de que tienen que unir sus fuerzas para lograr salirse con la suya y paralizar la mudanza.

Pero el primer paso para llegar a ese “alto al fuego” es firmar la tregua. ¿Se pondrán de acuerdo y serán capaces de dejar de discutir por lo menos durante un tiempo? ¡Descubre aquí si llegan a firmar la paz o disfruta en atresplayer del primer capítulo de Padre no hay más que uno, la serie al completo!

Publicidad

Atresplayer Premium» Padre No Hay Más Que Uno, la serie» Mejores momentos