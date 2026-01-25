El primer capítulo de Padre No Hay Más Que Uno, la serie comienza: en son de paz

Helena y Mateo han tomado una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas y de las de sus hijos. Se mudan, una nueva oferta laboral que Helena ha aceptado conlleva que toda la familia se mude a la ciudad en la que ambos crecieron. Y por si eso no fuera suficiente cambio, Mateo será el principal encargado de la educación de sus hijos.

Como dice el dicho: “el que algo quiere, algo le cuesta”, y por eso los hijos de la familia Vicho han llegado a la conclusión de que tienen que unir sus fuerzas para lograr salirse con la suya y paralizar la mudanza.

Pero el primer paso para llegar a ese “alto al fuego” es firmar la tregua. ¿Se pondrán de acuerdo y serán capaces de dejar de discutir por lo menos durante un tiempo? ¡Descubre aquí si llegan a firmar la paz o disfruta en atresplayer del primer capítulo de Padre no hay más que uno, la serie al completo!