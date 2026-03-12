atresplayer presenta en el Festival de Málaga La Nena, tercera entrega de la exitosa saga de La Novia Gitana, que se estrena el próximo 12 de abril

¡12 de abril! Ya tenemos fecha para el estreno en atresplayer de La nena, la tercera entrega de la trilogía que completan La novia gitana y La red púrpura.

Será el regreso de la BAC y todo su equipo, pero esta vez muy fragmentado y con heridas incurables dentro de la Brigada. Elena Blanco tomará cierta distancia con su trabajo, mientras que Chesca buscará venganza tras todo lo sucedido después de desenmascarar a La Red Púrpura.

atresplayer continúa imparable en su apuesta por la ficción española y aterriza un año más en el Festival de Málaga, donde ha presentado este jueves uno de sus próximos grandes títulos de ficción: La Nena. La nueva serie, dirigida por Paco Cabezas, es una adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola.

Nerea Barros se pondrá de nuevo en la piel de la inspectora Blanco, mientras que Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra también recuperan a los personajes.

La ficción incorpora a su reparto a los actores Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire, entre otros.

La Nena es una coproducción de Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de ATRESMEDIA que se podrá ver en atresplayer.