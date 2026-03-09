Una vuelta más
Sandra Golpe, líder y 'pinchaglobos' de los informativos
El equipo de redacción de los informativos de Antena 3 nos ha chivado que Sandra Golpe vive al límite del directo y que es demasiado exigente con las audiencias, hasta el punto de ponerle el mote de 'pinchaglobos'.
Sandra Golpe visita Una vuelta más dispuesta a todo, no se imagina lo que Maya Pixelskaya y su máquina de bolas le tiene preparado. Sandra se atreve a cantar, imitar y jugar en un programa sorprendente y tremendamente divertido.
