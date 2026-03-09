Info Premium

Una vuelta más

¿Qué estás buscando?

Una vuelta más

Sandra Golpe, líder y 'pinchaglobos' de los informativos

El equipo de redacción de los informativos de Antena 3 nos ha chivado que Sandra Golpe vive al límite del directo y que es demasiado exigente con las audiencias, hasta el punto de ponerle el mote de 'pinchaglobos'.

Sandra Golpe en Una vuelta más

Publicidad

atresplayer
Publicado:

Sandra Golpe visita Una vuelta más dispuesta a todo, no se imagina lo que Maya Pixelskaya y su máquina de bolas le tiene preparado. Sandra se atreve a cantar, imitar y jugar en un programa sorprendente y tremendamente divertido.

Publicidad

Atresplayer Premium» Una vuelta más