Bombi G estalla: la influencer prepara una nueva venganza con ayuda de Alfonso

El caos vuelve a instalarse en Rafaela y su loco mundo cuando Papá decide embarcarse en un proyecto tan ambicioso como imprevisible: rodar una película con las chicas. Para ello ficha a Alfonso, un actor irresistible, comprometido con todas las causas sociales y abiertamente gay, cuya presencia provoca un auténtico terremoto emocional.

En cuestión de minutos, todas quieren convertirse en su mejor amiga, su confidente o su aliada en el set.

Pero Alfonso no es solo carisma y sonrisa perfecta. Detrás de su imagen impecable guarda un secretillo que amenaza con dinamitar la armonía del rodaje. Su llegada despierta sospechas, rumores y una competencia feroz entre las chicas, que ven en él tanto una oportunidad como un misterio por resolver.

Mientras tanto, lejos de los focos pero no del drama, Bombi G hierve de rabia. Su eterna rival, Corpus, ha logrado superar su número de seguidores, un golpe directo a su ego digital. Incapaz de soportar la humillación, Bombi G pone en marcha un plan de venganza tan elaborado como desquiciado, decidida a recuperar su trono en las redes cueste lo que cueste.

La tensión crece, los bandos se forman y el rodaje se convierte en un campo de batalla emocional donde nadie está dispuesto a perder. Entre secretos, celos y estrategias de venganza, la nueva entrega promete convertirse en una de las más explosivas de la temporada.

