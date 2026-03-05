Debo es...

...Una estoica y una believer que flipas. Tiene un póster de Zenón de Citio en su habitación junto al de Justin Bieber. También es fan de Bucay y de Coelho. Mística, espiritual e introspectiva. A veces te pone la cabeza como un bombo, pero es amiga desde la infancia y lo que no vas a hacer es mandarla a freír espárragos.