La pijamada se convierte en un spin-off de terror: “Es un fantasma tradicional”

En el nuevo capítulo de Rafaela y su loco mundo, disponible en atresplayer, la fiesta de pijamas y sus amigas empieza con mantas, risas y una casita en el árbol dentro del salón.

¿Qué podría salir mal? Pues, básicamente, todo.

Pamela, el nuevo invento de papá, una fotocopiadora 3D de los 80. En cuestión de minutos, las niñas ven cómo en mitad del salón se materializa una casa del árbol tamaño mini, pero perfectamente funcional.

La emoción es máxima… hasta que caniche deja encima de la bandeja una vieja cinta VHS de El final de la escalera.

La máquina, que no distingue entre manualidades y cine de terror, decide fotocopiar también la cinta.

Y ahí empieza el verdadero problema: de entre los papeles recién impresos aparece la figura borrosa de un niño fantasma que, muy educadamente, pregunta si puede unirse a la fiesta.

Al final, Rafaela descubre que incluso los fantasmas pueden ser buenos invitados si se les da una oportunidad…

