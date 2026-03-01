Mejores momentos | Capítulo 6
La infidelidad de Mateo en Padre no hay más que uno, la serie: “solo ha sido una vez”
Después de escuchar a Aimhoa y a Juana hasta la madre de Mateo pone en duda la fidelidad de su hijo.
Reunión familiar improvisada en casa de los Vicho y no, no es porque vayan a hacer un círculo de diálogo familiar muy a pesar de Mateo. De hecho diálogo hay entre las mujeres de la familia y el tema a tratar es… ¡él mismo!
Su suegra Juana y su cuñada Ainhoa han escuchado cosas bastante “peculiares” que han levantado sus sospechas de que Mateo tiene una amante. Y es que con tanta prueba hasta Paloma la madre de Mateo ha puesto en duda la fidelidad de su hijo y ante un suceso así solo podían confesárselo a Helena.
La guinda del pastel ha sido que se lo han espetado a Helena justo cuando Mateo entraba en casa y el padre de los Vicho ha intentado justificarse que “sí que era cierto” pero con matices, porque puede que haya engañado a Helena pero desde luego no tiene una amante.
