Mejores momentos | Capítulo 4
¿De dónde viene la expresión “buenas tardes nos de Dios”? La enseñanza del cuarto capítulo de Padre no hay más que uno, la serie
Tras lograr escapar de varias aulas de castigo en su nuevo colegio han decidido tomar medidas excepcionales para castigar a Luis esta vez.
Luis es experto en meterse en líos y también en escaparse de las aulas de castigo. Siempre consigue salir de las maneras más insospechadas de los sitios más recónditos. Tanto que está acabando con la paciencia de los responsables del colegio y esta vez han ido un paso más allá.
Castigado en la sala con más seguridad del colegio y con dos carceleros. Solo hay dos opciones o Luis se reforma o convierte a Jacinto y Blas en dos rebeldes.
Revive la escena completa para descubrir el origen de la famosa expresión. Y recuerda que puedes disfrutar de la serie en atresplayer.
