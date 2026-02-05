Julia le hace un office tour a Helena en su primer día de trabajo

La nueva vida de los Vicho en Padre no hay más que uno, la serie empezó con la mudanza pero la incorporación de Helena a la vida laboral es lo que lo hace completamente oficial.

Helena ha llegado a su nueva oficina con bastante antelación, no es que se muriera de ganas de descubrir su nuevo lugar de trabajo. Si no que más bien necesitaba descubrir en qué consistía su nuevo puesto pero Julia tenía otros planes pensados para ella.

Julia, que además de ser su cuñada ahora es su jefa no ha dudado en darle la bienvenida que Helena merece. Con un buen office tour, y como en todas las visitas las preguntas van al final. ¿Descubrirá Helena en qué consiste su trabajo?