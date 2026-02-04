Los hijos de la familia Vicho ponen en marcha la segunda fase del plan: destrozar la casa

No, no hay fantasmas, ni han echado una maldición a la familia. Los hijos de los Vicho están detrás de todas las cosas que se están rompiendo en la casa nueva.

Han tenido ingenio, eso hay que reconocérselo. Como dice Luis "si la casa es tan desastrosa la vida anterior les parecerá todo un lujo". El primer paso estaba claro: acabar con el wifi. ¿Quién es capaz de vivir sin internet en pleno S.XXI?

Seguramente te estés preguntando de dónde han sacado esta brillante idea y la respuesta no te la imaginas. Lo han aprendido de los príncipes de los cuentos. Cenicienta no habría aceptado casarse con un príncipe desconocido si no tuviera unas hermanastras tan terribles y realmente tienen razón.

“Si tu vida es un horror cualquier otra opción te parece mejor” sentenció Alex.