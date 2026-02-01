Helena salva a Mateo del boicot de sus hijos en Padre no hay más que uno, la serie

La mudanza de la familia Vicho en Padre no hay más que uno, la serie está resultando más complicada de lo esperado. Mateo, que decidió dejar su carrera para cuidar de sus cinco hijos mientras Helena triunfa en su nuevo trabajo, se encuentra completamente desbordado por el sabotaje constante de los niños, que están dispuestos a todo por regresar a su antigua ciudad.

Cuando la situación alcanza su punto límite y Mateo ya no puede más, Helena interviene con su experiencia y su sexto sentido maternal. La solución no está en la disciplina estricta, sino en la negociación inteligente. Y es que la madre de la familia sabe perfectamente que reducir el número de días sin pantallas ni cosas divertidas puede ser la baza perfecta para que sus hijos accedan a dar una oportunidad a su nueva vida.

Un momento que refleja a la perfección el caos diario de cualquier familia numerosa y que demuestra que, a veces, ceder un poco es ganar mucho. Helena vuelve a demostrar por qué es el auténtico cerebro de la operación mientras Mateo descubre que la paternidad a tiempo completo es mucho más compleja de lo que imaginaba.

Padre no hay más que uno, la serie está disponible en atresplayer con nuevos episodios cada semana.