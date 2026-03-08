Mejores momentos | Capítulo 7
Toño lo tiene claro: "hasta que no tengan una conversación no son novios". Dilema amoroso en el séptimo capítulo de Padre no hay más que uno, la serie
Teresa no puede dejar de pensar qué son Agus y ella y le ha preguntado a sus tíos Ainhoa y Toño para saber qué piensan.
Después de la romántica cita que tuvieron Agus y Teresa la hija de los Vicho se ha he cuestionado qué eran Agus y ella. Una pregunta existencial y más si hablamos del primer amor. Saber la respuesta a esa pregunta es algo que puede incluso llegar a quitarle el sueño a Teresa.
Y en temas del amor nadie sabe más que la voz de la experiencia. Así que ahí es donde entran en juego los tíos de la familia: Ainhoa y Toño. Y como era de esperar sus opiniones no coinciden, aunque la reflexión de Toño ha acabado convenciendo a Ainhoa.
En una generación donde le ponen mote a todo si Teresa quiere salir de dudas tendrá que preguntarle a Agus.
séptimo capítulo de Padre no hay más que uno, la serie
