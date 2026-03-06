Mariliendre, serie original de atresplayer, ganadora del prestigioso GLAAD a mejor serie en español

Mariliendre, serie original de atresplayer y uno de los títulos de ficción más destacados de la última temporada, triunfando entre el público y la crítica, ha recibido este jueves el prestigioso GLAAD americano a mejor serie en español.

La ficción, creada por Javier Ferreiro, y protagonizada por Blanca Martínez Rodrigo, ha sido reconocida en estos galardones internacionales que premian a contenidos que contribuyen a la visibilidad, inclusión y representación LGBTIQ+. Un nuevo y destacado reconocido que se suma al premio a Mejor Elenco que Mariliendre ganó en los Premios Seriesmanía de Cinemanía.

Mariliendre es una serie musical original de atresplayer producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content. Montse García y Andrea H. Catalá son las productoras ejecutivas de la serie y Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores del proyecto.

Blanca Martínez Rodrigo es Meri Román, la protagonista de la historia. La actriz está acompañada por Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina como el elenco principal de la ficción.

Mariliendre, la aclamada serie por la crítica

Mariliendre, que atresplayer estrenó con gran éxito el pasado mes de abril, se convirtió en uno de los títulos de ficción más alabados por la prensa especializada y fue también un gran éxito entre el público, siendo cada domingo en uno de los contenidos televisivos más comentados en redes sociales.

La ficción hizo historia y es que se convirtió en la primera serie que participaba en la Sección Oficial, fuera de concurso, del Festival de Málaga; clausurando esta prestigiosa cita del cine español. Pero su recorrido no terminó ahí y es que, además, formó parte del festival internacional Series Mania en Francia y del Crossover Series Festival celebrado en San Sebastián.

Mariliendre triunfó en cada una de sus citas, recibiendo grandes críticas positivas tras los visionados que se realizaron de la misma.