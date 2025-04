Yenesi, sobre su personaje en Mariliendre: “Leo es una no binaria muy divertida”

“Leo es una no binaria muy divertida, es una mala por guion, pero no creo que luego sea mala para el público” y pienso que caerá bien”, comienza Yenesi hablando de su personaje en Mariliendre comparándolo con Sharpay Evans de High School Musical.

La actriz asegura que lo que más le ha gustado de esta experiencia es que le han dejado adaptar el personaje a ella misma y así ha podido vivir junto a Leo el viaje que hace del pasado al presente: “El personaje me representa mucho en ambas etapas, me gusta que también se me vaya a ver sin maquillaje y sin peluca con un aspecto más masculino”, confiesa.

Yenesi se une a Blanca, Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina en el elenco principal de Mariliendre, que tiene previsto su estreno el próximo domingo 27 de abril.

Así es Mariliendre

Meri Román era una reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente. Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.