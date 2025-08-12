Info Premium

Mar afuera

¿Qué estás buscando?

Las apariencias engañan

Itziar Atienza es Paula en Mar afuera

La nueva apuesta de ficción de atresplayer llega a la plataforma el próximo mes de septiembre.

Itziar Atienza da vida a Paula, la directora del centro

Publicidad

Victoria Esquilas
Publicado:

La actriz madrileña Itziar Atienza se incorpora a la serie para encarnar el papel de Paula, la directora del Santa Bárbara el centro correccional de menores en el que se desarrolla Mar afuera.

Acaba de llegar y tiene las ideas muy claras aunque parece que hay cosas que se le escapan de su alcance.

El 14 de septiembre descubre su historia con el primer capítulo de Mar afuera en atresplayer.

Publicidad

Atresplayer Premium» Mar afuera