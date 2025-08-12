Itziar Atienza es Paula en Mar afuera

La actriz madrileña Itziar Atienza se incorpora a la serie para encarnar el papel de Paula, la directora del Santa Bárbara el centro correccional de menores en el que se desarrolla Mar afuera.

Acaba de llegar y tiene las ideas muy claras aunque parece que hay cosas que se le escapan de su alcance.

El 14 de septiembre descubre su historia con el primer capítulo de Mar afuera en atresplayer.