Edu se sincera con Rebeca en Mar Afuera: “Tú eres una diosa y yo un niñato”

Edu no pierde el tiempo, con nada en general y con Rebeca en particular. Lleva meses enamorado de la doctora, sin entender cómo el resto de sus compañeros no eran capaces de verla con los ojos con los que la ve él.

Así que no dudó en saltar a la piscina, conseguir un beso de Rebeca era lo que más deseaba además, ¿qué podía perder? Él nada, pero Rebeca todo. Algo que Edu no pensó, porque cuando se trata del amor él simplemente se deja llevar por sus impulsos más pasionales.

Pero pensándolo en frío se dio cuenta de que no estaba bien y disculparse es de valientes, lo que no podía imaginar Edu es lo que pasaría cuando esta vez cruzase las puertas de la consulta, tendrás que verlo para creerlo.

Revive este ardiente momento aquí o disfruta del séptimo capítulo de Mar Afuera en atresplayer.