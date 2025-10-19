Un poema pasional, el regalo de Edu a Rebe en el sexto capítulo de Mar Afuera

Cualquier excusa es buena para Edu si el destino, o los vigilantes, le llevan a la consulta de su doctora favorita. Podría ser capaz de inventarse el dolor más agudo con tal de ver a Rebe.

Y es que esta vez tenía que ir a consulta a devolverle algo que había cogido prestado, un libro de poemas que volvía a su dueña con un poema más. Una nueva incorporación más “pasional” confesaba el interno. Para sorpresa de la doctora que ya daba por perdido el libro y que ni mucho menos se podía imaginar que Edu era capaz de escribirle un poema.

¿Le habrá gustado la sorpresa a la doctora? ¡Descúbrelo reviviendo la escena o corre a atresplayer para ver el sexto capítulo de Mar Afuera al completo!