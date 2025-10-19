Mejores momentos | Capítulo 6
Un poema pasional, el regalo de Edu a Rebe en el sexto capítulo de Mar Afuera
Cada vez que Edu abre las puertas de la consulta de la doctora saltan chispas.
Cualquier excusa es buena para Edu si el destino, o los vigilantes, le llevan a la consulta de su doctora favorita. Podría ser capaz de inventarse el dolor más agudo con tal de ver a Rebe.
Y es que esta vez tenía que ir a consulta a devolverle algo que había cogido prestado, un libro de poemas que volvía a su dueña con un poema más. Una nueva incorporación más “pasional” confesaba el interno. Para sorpresa de la doctora que ya daba por perdido el libro y que ni mucho menos se podía imaginar que Edu era capaz de escribirle un poema.
