Amaia, primera jueza invitada especial de la quinta temporada de Drag Race España: “No esperaba que lo fuera a sentir tanto"

La cantante Amaia ha sido la jueza invitada especial que ha acompañado a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi en la mesa del jurado en este primer programa de la quinta temporada.

Hemos hablado con ella sobre su experiencia en el programa y nos ha confesado que lo que más le ha gustado es la ilusión con la que ha vivido todo su paso. “No esperaba que lo fuera a sentir tanto”, ha dicho.

Además, le ha gustado mucho ser jueza, aunque considera que ha sido muy complicado. “Me daba mucho respeto”, ha dejado claro, y ha confesado que se ha basado en lo que más le ha transmitido desde sus propios gustos.

Lo que ha querido transmitir a las reinas, ha dicho, es que lo relativicen todo y que no lo vean todo como un mundo. “Realmente nada es tan importante”, ha asegurado.

Amaia nos ha contado que le ha sorprendido mucho verlas tan de cerca y ver lo que ha pasado.

El nombre drag de Amaia

Si Amaia fuese una drag queen, ha dicho, se llamaría o Amaia No Me Entero, por ejemplo, aunque no es el único nombre que se le ha ocurrido.

En cuanto al tipo de artista drag que sería, tiene claro que sería una reina divertida y que sorprendería, pero muy mona a la vez.

