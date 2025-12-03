Mi talento drag | Drag Race España 5
¡Ella es artista! Nix nos enseña a dibujar con Denébola Murnau como modelo en Mi Talento Drag
En esta sección conocemos los talentos ocultos (y no tanto) de las reinas de la quinta temporada de Drag Race España.
Nix nos ha hecho un tutorial en Mi talento drag sobre cómo dibujar a Denébola Murnau. “Siempre me ha gustado dibujar”, ha dicho la reina, que además cursó dos años de Bellas Artes.
La reina considera que una persona que quiera empezar en cualquier arte es tener referentes y encontrar la razón del porqué quiere hacerlo.
En cuanto a por qué ha dibujado a Denébola, considera que ella es como un dibujo animado y siente que está dibujando a alguien que ha salido de una película de Tim Burton.
No te pierdas su talento en el video y este domingo disfruta de la final de Drag Race España. Y tú, ¿eres #TeamNix?
