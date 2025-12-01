Mi talento drag | Drag Race España 5
Pot començar la mascletà! Laca Udilla saca su lado más valenciano en Mi Talento Drag: “Este vídeo no es de ASMR"
En esta sección conocemos los talentos ocultos (y no tanto) de las reinas de la quinta temporada de Drag Race España.
Publicidad
Laca Udilla ha traído a Mi talento drag su lado más valenciano y nos ha enseñado que es La Despertá, que es cuando las valencianas llegan por la mañana a su casa después de estar de fiesta, se van a dormir y a las ocho en punto sale todo el mundo a su casa a tirar petardos.
“Este vídeo no es de ASMR”, ha dicho. Laca Udilla ha explicado que este talento se le ocurrió después de que Ferrxn tirase un petardo a Yenesi en el Snatch Game.
Para el vídeo, la reina ha usado un petardo “de niña pequeña” y ha asegurado que es un sentimiento.
Más Noticias
- Pastora Soler, sobre el makeover de Drag Race España: “El apoyo de la familia y los amigos a la hora de subirte a un escenario es esencial"
- Dita Dubois pasa a Nori el legado de Miss Simpatía de la temporada 5 de Drag Race España
- La categoría es… ¡Miss Look Perdido! Las reinas muestran los outfits que no pudieron mostrar en pasarela
No te pierdas su talento en el video y este domingo disfruta de la final de Drag Race España. Y tú, ¿eres #TeamLacaUdilla?
Publicidad