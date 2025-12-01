Pot començar la mascletà! Laca Udilla saca su lado más valenciano en Mi Talento Drag: “Este vídeo no es de ASMR"

Laca Udilla ha traído a Mi talento drag su lado más valenciano y nos ha enseñado que es La Despertá, que es cuando las valencianas llegan por la mañana a su casa después de estar de fiesta, se van a dormir y a las ocho en punto sale todo el mundo a su casa a tirar petardos.

“Este vídeo no es de ASMR”, ha dicho. Laca Udilla ha explicado que este talento se le ocurrió después de que Ferrxn tirase un petardo a Yenesi en el Snatch Game.

Para el vídeo, la reina ha usado un petardo “de niña pequeña” y ha asegurado que es un sentimiento.

No te pierdas su talento en el video y este domingo disfruta de la final de Drag Race España. Y tú, ¿eres #TeamLacaUdilla?