La temporada con más corazón: las reinas explican en el Reencuentro los motivos para decidir a qué compañera dejaban su herencia

Uno de los protagonistas de la quinta temporada de Drag Race España ha sido el corazón. Cada semana, el medio corazón de la reina eliminada ha cambiado el rumbo del concurso, y en el Reencuentro hemos podido escuchar a las reinas explicar el porqué de su decisión a la hora de dejar su herencia.

Satín Greco dejó su corazón a Ferrxn. “Estaba preparada para irme”, ha dicho, y aunque se alegra de haberse quedado, tiene claro que lo hubiera vuelto a hacer.

La Escándalo y Eva Harrington, por su parte, tuvieron que ponerse de acuerdo para dar un corazón completo. La Escándalo quería dárselo a Ferrxn y Eva a Dafne, pero finalmente decidieron que lo tuviera Margarita. “Aparte de buena persona, toma buenas decisiones”, ha asegurado.

Krystal Forever dio su medio corazón a Satín Greco, aunque este no tuvo efecto. “Yo tenía claro que se lo iba a dar a ella”, ha dejado claro la reina.

Por último, Denébola Murnau dejó su herencia a Laca Udilla, que además pudo salvarse del bottom con él. Ferrxn fue la última en dejar su corazón, una decisión que no fue fácil. “Se lo quise devolver a mi madre porque quería que llegase a la final”, ha asegurado.

