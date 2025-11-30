¡Hagan sus apuestas! Este fue el top de las reinas de Drag Race España antes de empezar el concurso

Info Premium

Drag Race

Mejores momentos | Temporada 5

Antes de que arrancase la carrera, las concursantes votaron por quiénes creían que serían las finalistas. ¡Descúbrelo en el Reencuentro!

¡Hagan sus apuestas! Este fue el top 3 de las reinas de Drag Race España antes de empezar el concurso

Sara Ruiz
En el Reencuentro de Drag Race España ha habido muchas sorpresas y confesiones, y una de ellas ha sido el top 3 que cada una de las reinas votó antes de que arrancase la quinta temporada.

La mayoría de ellas votaron por sí mismas, excepto una de ella: Nix. La ganadora de la votación, por otra parte, fue Satín Greco.

No te pierdas la votación completa en el vídeo, y disfruta ya del Reencuentro en atresplayer. Y la semana que viene, no te pierdas la final de la quinta temporada.

