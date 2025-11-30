Mejores momentos | Temporada 5
¡Hagan sus apuestas! Este fue el top de las reinas de Drag Race España antes de empezar el concurso
Antes de que arrancase la carrera, las concursantes votaron por quiénes creían que serían las finalistas. ¡Descúbrelo en el Reencuentro!
En el Reencuentro de Drag Race España ha habido muchas sorpresas y confesiones, y una de ellas ha sido el top 3 que cada una de las reinas votó antes de que arrancase la quinta temporada.
La mayoría de ellas votaron por sí mismas, excepto una de ella: Nix. La ganadora de la votación, por otra parte, fue Satín Greco.
No te pierdas la votación completa en el vídeo, y disfruta ya del Reencuentro en atresplayer. Y la semana que viene, no te pierdas la final de la quinta temporada.
