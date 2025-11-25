Dafne Mugler asegura que entró en Drag Race sabiendo muy bien quién era: "Lo tenía bastante claro"

Dafne Mugler ha estado en directo en las redes de Drag Race España después de haber sido eliminada en el noveno programa de la temporada.

La reina ha comenzado dando un consejo a futuras reinas. "Tener muy en cuenta tu propia personalidad y tenerla muy segura", ha dicho, además de defender el personaje hasta la final. "La gente conecta mucho con tu persona", ha asegurado.

Dafne Mugler ha confesado que entró al concurso con una idea muy bien concebida de quién era y de cómo la veía la gente. Desde que salió del concurso, la reina ha asegurado que ha evolucionado mucho. "Me veo muy niña todavía", ha contado, y que siente que es otra persona.

Un cambio que podemos ver también en el anuncio de su nueva canción, WOW. "Un tema fresco, de moderneo", así ha definido Dafne su nueva canción, de la que hemos podido escuchar un adelanto y que estará disponible este viernes.

Esto y mucho más en el directo de Dafne Mugler en la cuenta de Instagram de Drag Race España. ¡No te lo pierdas!