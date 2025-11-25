El consejo de Dafne Mugler a quienes están empezando en el drag: “Que no se dejen llevar por el mundo de la noche"

Dafne Mugler ha sido la octava eliminada de Drag Race España, y hemos podido ver su Autoentrevista. Nos ha contado que desde pequeña siempre ha tenido el drag dentro y se ha vestido con ropa de su madre.

“Todo giraba en torno al baile y la moda y desde entonces estoy enamorado del drag”, ha dicho. La reina ha definido su drag como si a una bailarina de ballet se le añadiese toda la fuerza, garra, esencia y moda del drag.

En cuanto al mejor consejo que ha recibido, es que es muy importante, antes de empezar a hacer drag, ver a las compañeras para saber qué hacen. Y su consejo para una drag que está iniciándose es que no se deje llevar por el mundo de la noche.

Si quieres conocer su outfit de ensueño o su crush de la edición, ya puedes verlo en el vídeo.

