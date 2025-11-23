Mejores momentos | Temporada 5
Laca Udilla, Nix, Satín Greco y Margarita Kalifata, finalistas de la quinta temporada de Drag Race España: ¿De qué team eres?
La recta final del concurso ya ha llegado y ya conocemos a las finalistas. ¡Disfruta del programa en atresplayer!
La final de Drag Race España ya está muy cerca y ya conocemos a las finalistas: Margarita Kalifata, Nix, Satín Greco y Laca Udilla lucharán por la corona después de haber superado la prueba del make over. ¿De qué team eres?
La próxima semana veremos a todas las reinas en el reencuentro de Drag Race España.
No te pierdas el makeover ya disponible al completo en atresplayer.
