Mejores momentos | Temporada 5

Laca Udilla, Nix, Satín Greco y Margarita Kalifata, finalistas de la quinta temporada de Drag Race España: ¿De qué team eres?

La recta final del concurso ya ha llegado y ya conocemos a las finalistas. ¡Disfruta del programa en atresplayer!

Sara Ruiz
La final de Drag Race España ya está muy cerca y ya conocemos a las finalistas: Margarita Kalifata, Nix, Satín Greco y Laca Udilla lucharán por la corona después de haber superado la prueba del make over. ¿De qué team eres?

La próxima semana veremos a todas las reinas en el reencuentro de Drag Race España.

No te pierdas el makeover ya disponible al completo en atresplayer.

