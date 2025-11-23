El makeover más familiar de Drag Race España: ¡Las reinas draguean a sus madres y hermanas!

Esta semana el maxi reto de Drag Race España ha sido el makeover, una prueba muy esperada en la que las reinas tienen que draguear a sus invitades. Eso sí, este año ha sido aún más especial porque esos invitades han sido sus familias.

Las madres y hermanas de las reinas han entrado en el werk room sorprendiendo a las reinas, un momento muy emotivo que se ha llenado de abrazos, besos y lágrimas.

En la prueba, las reinas tienen que rendir homenaje a las fiestas de sus pueblos y, además, crear una banda de madrina para sus familias que tendrán que lucir en la pasarela.

