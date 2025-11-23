Mejores momentos | Temporada 5
El makeover más familiar de Drag Race España: ¡Las reinas draguean a sus madres y hermanas!
El esperado reto ha llegado esta semana al concurso y, además, con unas invitadas muy especiales. ¡Disfrútalo en atresplayer!
Esta semana el maxi reto de Drag Race España ha sido el makeover, una prueba muy esperada en la que las reinas tienen que draguear a sus invitades. Eso sí, este año ha sido aún más especial porque esos invitades han sido sus familias.
Las madres y hermanas de las reinas han entrado en el werk room sorprendiendo a las reinas, un momento muy emotivo que se ha llenado de abrazos, besos y lágrimas.
En la prueba, las reinas tienen que rendir homenaje a las fiestas de sus pueblos y, además, crear una banda de madrina para sus familias que tendrán que lucir en la pasarela.
No te pierdas el momento en el vídeo y disfruta ya del programa completo en atresplayer.
