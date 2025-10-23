El esperado Snatch Game llega a Drag Race España, este domingo en atresplayer

El taller de Drag Race España sigue a pleno rendimiento y las 9 reinas que siguen en competición lucharán por seguir y no ser expulsadas. Lo harán este domingo a las 20.00 h en atresplayer en una entrega en la que en el programa se vivirá el esperado Snatch Game y que contará con la visita de Yenesi y Brays Efe. Supremme de Luxe volverá a poner al frente una semana más. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco continúan en la competición de la quinta edición de Drag Race España.

La quinta temporada de Drag Race España ha arrancado arrasando y confirmándose como un auténtico éxito en atresplayer tras lograr su mejor arranque histórico en atresplayer y contando además con el Meet the Queens más visto de su historia. Además, el tercer episodio de esta temporada se ha convertido en el más valorado de toda la historia de Drag Race España.

El programa dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su quinta temporada, busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores ‘looks’ según la categoría.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 5: Snatch Game

Es el momento perfecto para que se lean la cartilla: ¡La biblioteca queda oficialmente abierta! Brays Efe y Yenesi serán los encargados de ver las mejores imitaciones de las reinas en el maxirreto más esperado de Drag Race España, ¡el Snatch Game! Después, las reinas lucirán sus looks más pomposos y voluminosos en la categoría ‘Al tul tul’.

Sí lo digo, Tras la carrera y entrevistas exclusivas con las reinas

Como cada semana, Drag Race España, Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. Este domingo, atresplayer estrenará una nueva entrega del formato en el que diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a la reina expulsada su trayectoria.

Por su parte, el lunes a las 20.00 h atresplayer estrena en abierto una nueva entrega de Sí lo digo, el formato conducido por Samantha Ballentines en el que, junto a reinas de la cuarta temporada, reaccionará al programa estrenado el domingo. Estará disponible el martes en su canal oficial de YouTube.

Y el lunes por la tarde, la reina eliminará analizará su paso por el programa en un encuentro en directo moderado por Mafalda González a través la cuenta oficial de Drag Race España en Instagram.