Drag Race España se presenta en el fesTVal de Vitoria y anuncia fecha: ¡arrancamos el 28 de septiembre!

¡El taller de la quinta edición de Drag Race España está a punto de abrir sus puertas! atresplayer presentado este viernes la nueva temporada del programa en el FesTVal de Vitoria.

El exitoso talent show que ha revolucionado el mundo de la televisión ha presentado su nueva temporada, regresa a atresplayer el próximo domingo 28 de septiembre. Esta nueva y esperada edición llega a la plataforma de Atresmedia cargada de novedades, grandes sorpresas y lo hace siendo más grande que nunca.

Supremme de Luxe capitaneará esta nueva temporada del exitoso formato, que seguirá contando este año con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como miembros de su jurado. Ellos valorarán a la nueva promoción de reinas que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española y llevarse el premio final de 50.000 euros. Pero conseguirlo… no será nada fácil.

Los espectadores de Drag Race España descubrirán la identidad de las 12 reinas que forman esta nueva promoción del programa este domingo a las 20.00 h, en el tradicional Meet the Queens que estrenará en exclusiva atresplayer.

Una nueva temporada que será más grande que nunca: el premio de Drag Race España pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros. Pero no será el único giro de esta edición que vivirán las protagonistas de Drag Race España. En esta quinta temporada, el talent show contará con una gran novedad que marcará el destino de las reinas desde el primer programa.

Amaia Romero será la primera invitada en el estreno de la nueva temporada de Drag Race España.

Tras la carrera, con Ana Locking

Una temporada más, después de cada entrega de Drag Race España, Ana Locking entrevistará a la reina eliminada de la semana en Tras la carrera. Como explica Locking durante la rueda de prensa en el fesTVal: "Es un momento muy íntimo y especial para que las conozcáis y veáis de verdad quiénes son”.

“En Tras la carrera más que intimidad, es una charla entre mejores amigas"

atresplayer estrenará cada domingo una nueva entrega del formato en el que la diseñadora y miembro del jurado del programa analizará junto a las reinas que ya no forman parte de la competición su trayectoria en el formato y repasará sus “looks perdidos”, que los espectadores no han podido ver hasta ese momento.

Sí lo digo, con Samantha Ballentines

Sí lo digo seguirá siendo el complemento perfecto de Drag Race España en su quinta temporada. Una edición más, Samantha Ballentines se mantiene como la host del programa en el que, junto con las reinas de la cuarta temporada, reaccionarán a los programas de la nueva entrega de Drag Race España. Al menos es lo que tratarán de hacer porque estas reinas son totalmente impredecibles.

"Tenéis que ver también el Sí lo digo porque he pintado toda la habitación", ha afirmado la reina durante la rueda de prensa, “vais a reír y vais a llorar”, añade.

Cada lunes a las 20.00 horas, los programas de Sí lo digo estarán disponibles en abierto en atresplayer, y los martes en su canal oficial de YouTube.

Entrevistas exclusivas con las reinas, con Mafalda González

Todos los lunes por la tarde la reina eliminada de la semana analizará su paso por el programa, contará qué secretos se quedaron por descubrir y responderá a las preguntas de los fans. Todo ello en directo moderado por Mafalda González a través la cuenta oficial de Drag Race España en Instagram.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino están al frente de la Dirección del programa. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.