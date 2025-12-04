¿Abrir una botella con un tacón? Satín Greco demuestra si es posible o no en Mi talento drag

Satín Greco nos ha enseñado en Mi talento drag cómo abrir una botella de vino con un tacón. “Primero hay que quitarse las joyas”, ha dejado claro.

Lo primero que ha hecho la reina es meter la botella en un tacón y darle golpes, pero al ver que no funcionaba, ha decidido pedir el zapato del cámara para intentar conseguir su objetivo.

“Ya veis cómo va saliendo el tapón”, ha dicho. Sin embargo, la reina ha tenido que usar un abridor para intentar abrirla, aunque tampoco ha sido tan sencillo como ella pensaba.

No te pierdas su talento en el video y este domingo disfruta de la final de Drag Race España. Y tú, ¿eres #TeamSatínGreco?