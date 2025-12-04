Mi talento drag | Drag Race España 5
¿Abrir una botella con un tacón? Satín Greco demuestra si es posible o no en Mi talento drag
En esta sección conocemos los talentos ocultos (y no tanto) de las reinas de la quinta temporada de Drag Race España.
Publicidad
Satín Greco nos ha enseñado en Mi talento drag cómo abrir una botella de vino con un tacón. “Primero hay que quitarse las joyas”, ha dejado claro.
Lo primero que ha hecho la reina es meter la botella en un tacón y darle golpes, pero al ver que no funcionaba, ha decidido pedir el zapato del cámara para intentar conseguir su objetivo.
“Ya veis cómo va saliendo el tapón”, ha dicho. Sin embargo, la reina ha tenido que usar un abridor para intentar abrirla, aunque tampoco ha sido tan sencillo como ella pensaba.
Más Noticias
- Un rodaje duro, una gran familia y esa sensación de sentirse “la nueva”; así ha sido la experiencia de Elena Furiase en Los Protegidos: Un Nuevo Poder
- Drag Race España elige a la nueva superestrella drag española tras su exitosa quinta edición, este domingo en atresplayer
- ¿Qué peluca no se pondrían? ¿A quién no imitarían? Estas son las cosas que no harían las reinas de Drag Race España
No te pierdas su talento en el video y este domingo disfruta de la final de Drag Race España. Y tú, ¿eres #TeamSatínGreco?
Publicidad