Drag Race España elige a la nueva superestrella drag española tras su exitosa quinta edición, este domingo en atresplayer

La quinta y exitosa edición de Drag Race España llega a su final. Tras arrasar también en esta temporada, atresplayer emite este domingo a las 20.00 la Gran Final en la que las cuatro reinas finalistas competirán por la corona y así convertirse en la nueva superestrella drag española. Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco son las cuatro concursantes que optan a la victoria… pero solo una se llevará el cetro y los 50.000 euros de premio, el mayor de toda la historia de Drag Race España.

Lo harán en una entrega muy especial, capitaneada por Supremme de Luxe, que contará con Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi como jurado y en la que no faltarán las sorpresas y la emoción y en la que las cuatro reinas finalistas deberán enfrentarse a un último y complicado reto. Ganar no será fácil para ninguna de ellas.

Drag Race España pondrá así el broche de otro a una gran edición en la que el formato ha demostrado su fortaleza y éxito entre el público. Esta quinta temporada es ya la mejor valorada de toda la franquicia en nuestro país y se ha convertido además en un gran éxito cada domingo, tras vivir su mejor arranque histórico en atresplayer. Ahora, el talent show más sorprendente de la televisión cierra temporada con una entrega en la que la emoción va a estar muy presente hasta el último minuto.

Pero Drag Race España no para y es que atresplayer ya iniciado ya la producción de la que será la sexta edición del programa. El casting para encontrar a las nuevas reinas que competirán en el taller más famoso de la televisión está ya abierto. Además, atresplayer ha anunciado también que prepara la segunda edición de Drag Race España: All Stars, convirtiéndose así en la primera franquicia fuera de EE.UU. en tener segunda temporada de esta versión All Stars. Atresmedia reafirma así su apuesta de largo recorrido por la marca con la producción de estas dos nuevas ediciones antes incluso de cerrar la quinta.

Un objetivo: encontrar a la nueva superestrella drag española

El programa, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino en su quinta temporada, ha buscado a la nueva superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas han tenido que superar retos de de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo han hecho en mini retos y maxi retos en los que se ha puesto a prueba todas sus capacidades.

Al igual que toda la franquicia de Drag Race España, esta quinta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul Charles.

Episodio 11: La Gran Final

Cuatro reinas lucharán por ser la nueva superestrella drag española. Mientras se preparan para la batalla definitiva, Supremme de Luxe las entrevista en una divertida fiesta de pijamas en la que contarán su paso por el programa, sus inquietudes, sus metas y jugarán a algún que otro juego. Todo está listo en la pasarela principal para ver el videoclip de la canción original de la temporada: BYPASS, antes de enfrentarse a una batalla de lipsyncs por la corona. La categoría es Mi mejor look drag.

Drag Race España, un largo y exitoso viaje internacional

Desde que llegase a atresplayer, Drag Race España ha sido un fenómeno a nivel mundial, consiguiendo el aplauso unánime del público y de la crítica, recibiendo numerosos comentarios positivos de todas partes del mundo y siendo una de las franquicias mejor valoradas a nivel internacional. El formato ha hecho historia en España, convirtiéndose en la primera franquicia fuera de EE.UU. en hacer su versión All Stars, reuniendo a algunas de las reinas más aclamadas de sus tres primeras ediciones.